Pedro Pascal è ufficialmente Mr. Fantastic nel nuovo film dei Fantastici 4

Condividi l'articolo

Pedro Pascal è entrato nel cast del nuovo attesissimo film della Marvel

Dopo mesi di attesa, Pedro Pascal sarà ufficialmente Mr.Fantastic nel nuovo film dedicato ai Fantastici 4. Pascal era in trattative da novembre dello scorso anno ed è divenuto la scelta principale, dopo aver scalzato altri attori che erano candidati per il ruolo come John Krasinski, Adam Driver, Jake Gyllenhaal e Matt Smith.

Krasinski, in particolare, era uno dei preferiti per il ruolo, avendo già avuto un cameo come variante del personaggio nel film “Doctor Strange nel multiverso della follia”, ma alla fine la scelta di interpretare il Dottor Richards, alias Mr.Fantastic, è ricaduta proprio su Pascal. Al momento, infatti, l’attore è molto richiesto dai principali studios, avendo negli ultimi anni interpretato ruoli da protagonista nelle serie “The Mandalorian” e “The Last of Us”.