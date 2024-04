News

Serie TV Stranger Things 5, Wolfhard non sa come finirà la serie Finn Wolfhard ha parlato del finale di Stranger Things 5, rivelando che il cast è ancora all'oscuro dell'epilogo della serie Di Sara Radegonda -

Condividi l'articolo Finn Wolfhard sul finale di Stranger Things 5: “Mi piacerebbe un lieto fine alla Signore degli Anelli” Le riprese di Stranger Things 5 sono già iniziate e, mentre si cercano indizi sul destino dei personaggi dagli scatti condivisi sui social dai Duffer Brothers, c’è chi inizia ad interrogarsi sul gran finale della serie – ormai divenuta un cult -. Ma la curiosità intorno all’epilogo di una delle serie di maggior successo degli ultimi anni (firmata Netflix) è condivisa anche dallo stesso cast, che pare essere totalmente all’oscuro di ciò che accadrà nel finale. Già le parole di Gaten Matarazzo – Dustin nella serie tv -, al MEGACON di Orlando, avevano fatto pensare che gli attori non sapessero ancora il destino finale dei loro personaggi, ma la conferma è arrivata da Finn Wolfhard – aka Mike Wheeler – che, in un’intervista rilasciata a Access Online, ha parlato del finale di Stranger Things 5 rivelando che nessuno del cast è a conoscenza di ciò che succederà. Tuttavia, l’attore ha rivelato le sue speranze in merito all’epilogo:

In verità, mi piacerebbe un lieto fine in stile Signore degli Anelli. Stanno temporeggiando nel darci il copione dell’ultimo episodio, abbiamo letto la storia fino al penultimo episodio, quindi siamo tutti sul filo del rasoio per scoprire cosa succederà nel finale.

Dunque, il mistero sul gran finale di Stranger Things 5 continua ad aleggiare. Infatti, non è stata ancora rilasciata una sinossi ufficiale degli episodi conclusivi, la quale dovrà chiudere tutte le linee narrative aperte nel corso della quarta stagione e dire addio ai suoi personaggi. In merito i creatori, i fratelli Duffer, avevano dichiarato:

Ci sono ancora molte altre storie emozionanti da raccontare nel mondo di Stranger Things: nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati. Ma prima speriamo che rimaniate con noi mentre portiamo a termine questa storia di una ragazza potente di nome Undici e dei suoi coraggiosi amici, di un capo della polizia al verde e di una mamma feroce, di una piccola città chiamata Hawkins e di una dimensione alternativa conosciuta solo come il Sottosopra.

Dalle parole dei creatori non si esclude quindi che l’universo di Stranger Things non termini con la quinta stagione, ma che preveda nuovi sviluppi. Intanto però le aspettative su questo gran finale sono altissime: il pubblico, ormai abituati a clamorosi colpi di scena, sembra essere pronto a tutto.

E voi, cosa ne pensate?

