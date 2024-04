Condividi l'articolo

Scorsese presenterà, narrerà e produrrà una serie di otto episodi intitolata The Saints

Il rinomato regista Martin Scorsese sta portando il suo talento su Fox Nation, il servizio di streaming affiliato a Fox News Channel. Famoso per film come “Taxi Driver” e “The Wolf of Wall Street“, sarà ospite, narratore e produttore esecutivo di un nuovo docudrama in otto episodi intitolato “Martin Scorsese Presents: The Saints“.

La serie, che debutterà il 16 novembre e proseguirà fino a maggio 2025, si concentrerà su singoli santi, tra cui Giovanna d’Arco, Francesco d’Assisi, Giovanni Battista, Tommaso Becket, Maria Maddalena, Mosè il Nero, Sebastiano e Massimiliano Kolbe. Ogni episodio esaminerà le vite di “queste figure straordinarie e i loro atti estremi di gentilezza, altruismo e sacrificio“, secondo quanto dichiarato da Fox.