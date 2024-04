News Allie DiMeco racconta il trauma subito a Nickelodeon Attraverso TikTok, Allie DiMeco ha raccontato il trauma subito sul set di una serie di Nickelodeon Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il racconto di Allie DiMeco Discovery ha reliazzato la serie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, documentario che ha rivelato alcune tremende storie riguardo al comportamento nel backstage che si presume abbia avuto luogo a Nickelodeon, inclusi resoconti strazianti di abusi da parte della star di Drake & Josh, Drake Bell. Sono molti gli attori che prendono parte a questo show, ma tra questi non c’è Allie DiMeco che tuttavia ha voluto raccontare in ogni caso la sua esperienza attraverso TikTok. DiMeco ha recitato nella sitcom del 2007 The Naked Brothers Band insieme a Nat e Alex Wolff, con lo show che segue la coppia mentre fondano una band. L’attrice ha recentemente parlato su TikTok del suo tempo nela serie e di come questo abbia contribuito a farla abbandonare la recitazione. Ha detto che mentre guardava Quiet on Set, ha ricordato un incidente avvenuto durante le riprese.

Mentre interpretava Rosalina, un interesse amoroso per il personaggio principale Nat, le è stato fatto baciare un altro personaggio interpretato da un uomo sulla trentina – qualcosa che ora descrive come “un trauma che ha attraversato”.

C’è stato un episodio in cui Rosalina ha ‘tradito’ Nat e ha baciato un ragazzo francese – dice Allie DiMeco. Era un uomo di 30 anni. Non sono riuscito nemmeno a guardarlo. Mi dà un dannato fastidio ancora oggi e onestamente mi crea un disturbo da stress post-traumatico.

Stavo guardando questo documentario Quiet on Set e parla di quanto sia fondamentale e vitale creare, soprattutto quando si tratta di un cast di bambini, un ambiente in cui i bambini si sentano a proprio agio nel dire “No” o “Non mi sento a mio agio con questo” E penso che sì, forse lo esprimono, però, è anche più importante creare un ambiente che ascolti i bambini e che in realtà non li costringa a fare cose quando non vogliono farle.

Mi hanno fatto baciare questo uomo di oltre 30 anni quando avevo, quanto, 14, 15 anni? – prosegue Allie DiMeco. Ho detto loro molte volte che non volevo farlo. Mia madre era molto contraria e mi hanno fatto sentire come se stessi per perdere il lavoro, che avrei potuto essere licenziata se non l’avessi fatto.

Nei commenti sotto il post, Allie Dimeco ha rivelato che l’uomo in questione non era nemmeno un attore.

Era il chitarrista di supporto per gli spettacoli dal vivo e si esercitava con noi nelle prove della band e voleva sempre essere inserito.

