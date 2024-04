Cinema Godzilla e Kong – Il nuovo impero, la Recensione Ecco la nostra recensione di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, nuovo tassello del MonsterVerse Di Matteo Furina -

Godzilla e Kong – Il nuovo impero, la Trama

In Godzilla e Kong – Il nuovo impero, i due Titani dovranno fare i conti con una minaccia che, partendo dalla Terra Cava, dimora stabile del Gorilla di Skull Island, potrebbe distruggere l’intero mondo. Kong infatti, alla ricerca di esseri a lui simili, risveglia un antico nemico che in passato ha messo in difficoltà persino il Re dei Mostri.

Nel frattempo Jia cerca di adattarsi al nostro mondo, così tanto diverso dal suo, con Ilene che tenta disperatamente di essere una madre amorevole. Jia è però una bambina speciale e il suo destino è ben più grande di quello che chiunque possa immaginare.

Godzilla e Kong – Il nuovo impero, la Recensione

Fin dall’annuncio di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, molti dei fan del MonsterVerse hanno avuto il timore che Warner Bros volesse spremere un franchise che aveva già detto tutto quello che doveva e il timore di un film mediocre e inutile era forte e chiaro. Godzilla vs. Kong si era concluso infatti in modo soddisfacente, con i due Titani eletti come Sovrani uno della Terra di sopra e l’altro della Terra Cava. Quando poi nel trailer era apparso Baby Kong, l’odore di delusione era ancor più potente.

Tuttavia Wingard è riuscito in un assoluto miracolo, creando un film che non solo prosegue in modo credibile la storia dei due Titani, ma riesce anche ad espandere l’Universo e la lore dei due indomabili kaiju. Se infatti durante l’arco della saga, e soprattutto in King of the Monsters, la mitologia legata a Godzilla e dunque al nostro mondo era stata sviscerata in ogni parte, in questo film è la Terra Cava, e quindi Kong, il nodo focale della vicenda.

Di questo mondo sotto il nostro sappiamo ben poco, pochissimo di esso è stato esplorato e dunque non si può escludere la presenza di altri Kaiju simili a quelli che conosciamo. Ecco dunque che Kong trova altri suoi simili, così come fa Jia che si riunisce ad una tribù Iwi che venera i Titani proprio qui sotto. La trama è abbastanza lineare e prevedibile e necessita di non poca sospensione dell’incredulità. Tuttavia una volta che lo spettatore accetta quello che accade sullo schermo, Godzilla e Kong – Il nuovo impero prende il volo senza mai più tornare giù.

Wingard infatti decide di gettare le basi di una mostruosa (è necessariamente il caso di dirlo) battaglia finale immensa con 50 minuti di brevi sequenze che ci spiegano la posizione e le intenzioni dei due Kaiju protagonisti. Gli scontri sono brevi e poco interessanti e hanno come unico scopo quello di preparare il campo alla battaglia campale che arriverà.

Kong (spoiler alert) combatte il mostro marino per consolidare il suo rapporto con il cucciolo di gorilla, così come Godzilla ha bisogno di sconfiggere il Titano dell’Artico per ottenere i poteri necessari a salvare nuovamente il mondo. Questi momenti durano poco sullo schermo e il tutto è fatto in funziona di avere la battaglia finale più enorme e spettacolare possibile. E Wingard lo fa alla grandissima. Gli ultimi 45 minuti sono un’autentica goduria per gli occhi che farà tornare bambini tutti gli amanti dei kaiju.

La compenente umana in questo Godzilla e Kong – Il nuovo impero è certamente migliore di quanto visto nei precedenti film. Gli esseri umani hanno una missione ben precisa e fondamentale ai fini della trama; non sono più fastidiosi orpelli da inserire tra un kaiju ed un altro come erano stati nei precedenti film del MonsterVerse. Il cast è ridotto all’osso vista la mancanza di pedine importanti degli altri capitoli come ad esempio Millie Bobby Brown, ma gli attori presenti appaiono affiatati e divertiti e regalano anche momenti ragguardevoli. Non aspettatevi prove attoriali incredibili o sottotrame sensazionali. Ma di sicuro questo poco è meglio del niente assoluto che erano stati gli umani negli altri film.

Dal lato tecnico Godzilla e Kong – Il nuovo impero sfodera la sua parte migliore. I Titani sono maestosi, stupendi, imponenti e appaiono davvero reali. Quasi mai si ha l’impressione di star guardando effetti speciali in quanto le creature sono assolutamente tangibili. Questo era già evidente nei film precedenti e in questo si conferma.

Non si tratta certo di un film perfetto. Godzilla e Kong – Il nuovo impero richiede infatti una sospensione dell’incredulità davvero ai massimi livelli e la trama a volte dà al sensazione fortissima di girare a vuoto. In più alcune trovate, come la carie di Kong o le creature alate arruolate da Trapper appaiono forzate e fuori luogo, oltre che davvero poco credibili, anche in un contesto assolutamente incredibile come questo. Anche la sottotrama di Jia, sebbene fondamentale, appare troppo rapida e confusa per essere davvero apprezzata. Tuttavia, d’altra parte, queste forzatura e velocizzazioni sono il prezzo da pagare per goderci lo spettacolo dei kaiju, che è quello per cui si paga il biglietto. E dunque lo si accetta di buon grado.

In conclusione, Godzilla e Kong – Il nuovo impero è un film imponente ma allo stesso tempo asciutto, vista la durata non eccessiva e gli elementi tirati via rapidamente. L’attenzione, tutta sui kaiju, vale da sola il prezzo del biglietto dando ai fan del MonsterVerse quello che vogliono. Quest’opera esemplifica un elemento che spesso si perde nel cinema commerciale moderno. Il film non vuole essere per tutti, così come la saga fin dalla sua origine. Vuole solo abbracciare gli amanti dei Titani e farli divertire con due ore di cinema che parla solo a loro e lo fa benissimo.

Se amate i Kaiju, correte al cinema.

Lunga vita ai Re!

Godzilla e Kong – Il nuovo impero, il Cast

Rebecca Hall: Dr. Ilene Andrews

Brian Tyree Henry: Bernie Hayes

Dan Stevens: Trapper

Kaylee Hottle: Jia

Alex Ferns

Fala Chen

Rachel House

Godzilla e Kong – Il nuovo impero, il Trailer

