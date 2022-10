Condividi l'articolo

Christian Bale è uno degli attori più talentuosi e amati della sua generazione. All’inizio della carriera era divenuto celeberrimo oltre che per la sua bravura anche per le continue trasformazioni fatte sul suo fisico ingrassando o dimagrendo decine e decine di chili per determinati ruoli. Uno degli ultimi per i quali fece un lavoro simile fu American Hustle – L’apparenza inganna, film del 2013 di David O. Russell. In quel caso l’attore ingrassò di 19 kg per interpretare il ruolo del truffatore Irving Rosenfeld. Tuttavia quello sforzò gli causò danni fisici non indifferenti, tra i quali un’ernia del disco. Lo stesso David O. Russell ha ammesso di aver dovuto dirgli di smettere di trasformarsi per il ruolo dopo che si era infortunato.

A un certo punto ho detto: “Basta, va bene così” – ha raccontato il regista a USA Today nel 2013. Ha perso 7 centimentri di altezza e ha avuto persino un’ernia del disco. È una persona tranquilla, dolce, intelligente con una passione infinita. Le donne lo trovano sexy in questo film, ma è tutto negli occhi.