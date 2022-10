News Suxbad, Mintz-Plasse e l’imbarazzo per le scene di sesso Christopher Mintz-Plasse ha raccontato come sua madre fosse presente sul set mentre girava le scene di sesso in Suxbad Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Suxbad – Tre menti sopra il pelo è un film del 2007 diretto da a Greg Mottola e scritto da Seth Rogen e Evan Goldberg. Si tratta sicuramente di una delle commedie più divertenti della sua era ed ebbe il merito di lanciare moltissimi giovani attori che ora sono assolutamente icone come Jonah Hill, Michael Cera o Cristopher Mintz-Plasse, volto dell’indimenticabile McLovin. Quest’ultimo aveva solo 17 anni quando girò il film e fu costretto ad avere, per motivi legali, sua madre sul set durante le scene di sesso. Ospite del The Rich Eisen Show l’attore ha spiegato che il tutto fu “surreale“. Mia madre non doveva essere presente per tutto, ma doveva esserci al 100% per la scena del sesso, assolutamente – ha raccontato. Era una situazione decisamente disagiante visto che er, all’epoca, vergine, quindi non avevo idea di cosa stessi facendo. Ero molto nervoso, molto spaventato, e poi guardo al Video Village [il soprannome dato all’area intorno al monitor sul set] e mia madre stava mangiando una manciata di popcorn parlando con i produttori. Si stava divertendo!

Tuttavia, non è l’unica mamma la cui presenza è stata avvertita in Suxbad – Tre menti sopra il pelo. Quando ha parlato con Howard Stern alcuni anni fa, Rogen ha infatti rivelato che sua madre ha inventato una battuta “piuttosto oscura”, e lui e Goldberg hanno deciso di aggiungerla alla sceneggiatura.

In Suxbad uno dei ragazzi, McLovin, ha usato un documento d’identità falso per tutto il film, quindi i poliziotti pensano che abbia 23 anni. E poi, alla fine, finalmente fa sesso con una ragazza che in realtà ha la sua età, ma i poliziotti lo beccano e pensano che stia facendo sesso con una ragazza minorenne e lo arrestano per stupro. Mia madre ha inventato quella battuta.”

Ha letto una prima bozza della sceneggiatura e ha detto: “Sarebbe divertente se i poliziotti lo arrestassero per stupro perché pensano che sia troppo vecchio”. E io “Mamma, è davvero una bella battuta”

