Gli Anelli del Potere 2 avrà un Sauron più canonico

Condividi l'articolo Attenzione: Articolo contiene Spoiler sul finale de Gli Anelli del Potere Nell’episodio finale della prima stagione de Gli Anelli del Potere, nuovissima serie ambientata nell’Universo Narrativo de Il Signore degli Anelli (qui la nostra recensione), abbiamo scoperto che Halbrand è in realtà niente meno che il Signore Oscuro Sauron. L’interprete del personaggio Charlie Vickers, parlando con SyFy Wire, ha spiegato come la sua interpretazione era basata principalmente sull’essere un ottimo Halbrand senza pensare all’alter ego che rappresentava.

Penso di aver sempre interpretato seriamente Halbrand. Ci sono stati momenti con i registi, con Wayne [Che Yip] e Charlotte [Brändström], non posso dire JA [Bayona, che ha diretto gli episodi 1 e 2] perché non sapevo di essere Sauron quando stavo girando con lui, quando dicevano “Questo momento è davvero importante perché imposta un easter egg di Sauron”.

Quando prendevo le decisioni, le prendevo esclusivamente come Halbrand, sperando che il mio Sauron venisse come conseguenza della mia interpretazione, perché è difficile interpretare due personaggi contemporaneamente. Penso che la cosa cruciale sia che uno dei titoli più importanti di Sauron sia L’Ingannatore, e per ingannare qualcuno come Galadriel, deve completamente calarsi nel personaggio di Halbrand. Questa cosa ha aiutato anche me come attore

Andando avanti con l’intervista, Vickers ha parlato della seconda stagione Gli Anelli del Potere dove scopriremo i motivi per i quali all’inizio della vicenda Halbrand era su una zattera in mezzo al mare e dove rivedremo un Sauron più vicino a quello che conosciamo.

È stata una gioia assoluta interpretare questo personaggio. È stata davvero una sfida tenere le cose nascoste per così tanto tempo. Sono davvero entusiasta ed eccitato per la prossima stagione per vedere Sauron spaccare. Farà cose per cui lo conosciamo nella mitologia. È incredibilmente eccitante e sarà davvero bello per il pubblico guardare sapendo che quello è Sauron. Inizieranno a guardare i personaggi dicendo “Oh no! Non farlo! Ti sta prendendo in giro!” Saranno a conoscenza dell’imbroglio, e non vedo l’ora di farlo tutto questo.

