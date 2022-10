Parlando con Metro Uk, Sylvester Stallone ha spiegato i motivi per i quali lui e il suo Rocky non saranno presenti in Creed 3

Pochi giorni fa MGM ha rilasciato il trailer di Creed 3, terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, dedicata ad Adonis Creed, figlio di Apollo e che vede protagonista Michael B. Jordan (qui per vederlo). Il video ha confermato che, per la prima volta dal primo capitolo del 1976, Sylvester Stallone non sarà presente in un film della saga. Sebbene il trailer faccia intendere che Balboa sia ancora vivo, il grande attore si è fatto da parte. Parlando con Metro Uk, ha infatti spiegato che non sentiva ci fosse posto per lui.

Semplicemente non sapevo se ci fosse una parte per me – ha detto Stallone. Ma ho sentito che è davvero interessante e che il film prende na direzione diversa. Auguro loro ogni bene e continuo a prendere a combattere.