Cinema Creed 3, il Trailer del film con Michael B. Jordan [VIDEO] Ecco il primo trailer di Creed 3, terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, dedicata ad Adonis Creed, con protagonista Michael B. Jordan Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo MGM ha rilasciato il primo trailer di Creed 3, terzo capitolo della saga spinoff di Rocky, dedicata ad Adonis Creed, figlio di Apollo e che vede protagonista Michael B. Jordan. In questi pochi minuti mostrati facciamo finalmente la conoscienza di quello che sarà il grande avversario che incrocierà i guantoni con Adonis e che sarà interpretato da Jonathan Majors. Si tratta infatti di Damian, un amico d’infanzia di Adonis che dopo aver scontato una condanna a 18 anni di carcere è ora pronto a cercare il proprio riscatto sul ring. Questo Creed 3, primo film della saga nel quale non apparirà il Rocky di Sylvester Stallone, arriverà nelle sale il 3 marzo 2023 e segnerà l’esordio dietro la macchina da presa di Michael B. Jordan. Nel cast, oltre ai già citati protagonisti ci saranno anche Florian Munteanu e Tessa Thompson che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Viktor Drago, figlio di Ivan e avversario di Adonis nel film precedente e Bianca, moglie del nostro protagonista.

Vi ricoridamo che quelal dedicata al figlio di Apollo non è l’unica saga spin-off di Rocky in questo momento in cantiere. Qualche tempo fa è stato infatti annunciato un film dedicato ai Drago, la coppia padre figlio formata da Ivan e Viktor, divenuti ormai iconici quasi ai livelli di Balboa. Quest’ultimo progetto ha mandato su tutte le furie lo stesso Stallone che ha criticato moltissimo su Instagram tutti gli ideatori.

Un altro colpo al cuore – aveva scritto l’attore in un post poi cancellato. L’ho appena scoperto. Ancora una volta, Irwin Winkler [proprietario dei diritti di tutto il franchise], questo patetico produttore novantaquattrenne e i suoi inutili e idioti figli avvoltoi, Charles e David, stanno spolpando le ossa di un altro meraviglioso personaggio che ho creato senza nemmeno dirmelo. Chiedo scusa ai fan, non ho mai voluto che i personaggi Rocky fossero sfruttati da questi parassiti. A proposito, una volta non avevo altro che rispetto per Dolph ma lui non mi ha mai detto cosa stava succedendo alle mie spalle con il personaggio che ho creato per lui. I veri amici sono più preziosi dell’oro.

Probabilmente il più odiato, senza talento, decrepito produttore a Hollywood ei suoi figli codardi hanno trovato il loro prossimo pasto, Drago? Nel corso della storia tanti artisti in ogni settore, musica, pittura scrittura, hanno visto il proprio nome distrutto da questi succhiasangue che hanno distrutto così tante famiglie, riempiendosi le tasche con il lavoro di altre persone

Che ne pensate di questo trailer?