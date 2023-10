News

Cinema Samaritan 2: il sequel con Stallone è in fase di sviluppo Amazon ha iniziato i lavori su Samaritan 2, sequel del film che ha visto protagonista Sylvester Stallone Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lo scorso anno su Amazon Prime è arrivato Samaritan, film di Julius Avery con protagonista un ottimo Sylvester Stallone (qui la nostra recensione). Si tratta di un’opera supereroistica basata sull’omonimo fumetto scritto da Bragi F. Schut, autore anche della sceneggiatura del film. La pellicola ha avuto un ottimo successo, essendo stato il film numero 1 del servizio streaming per tre settimane consecutive, tanto che la piattaforma ha deciso, come riportato da The Hollywood Reporter, di realizzarne un sequel nel quale tornerà sia l’attore di Rocky come protagonsita che Shut alla scrittura. Non è ancora chiaro se Julius Avery farà ancora parte del progetto. Se il seguito di Samaritan dovesse andare in porto, segnerebbe il secondo franchise originale per Schut che ha scritto anche il thriller del 2019 Escape Room, che ha avuto anche quello un seguito. Di seguito la sinossi ufficiale del primo film.

Nel film, il tredicenne Sam Cleary sospetta che il suo misterioso e solitario vicino, il signor Smith, sia in realtà una leggenda nascosta in bella vista”, si legge nella sinossi. “Vent’anni fa, il vigilante superpotente di Granite City, Samaritan, fu dato per morto dopo un’infuocata battaglia in un magazzino con il suo rivale, Nemesis. Molti credono che Samaritan sia morto nell’incendio, ma alcuni in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con la criminalità in aumento e la città sull’orlo del caos, la missione di Sam è convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvare la città dalla rovina

