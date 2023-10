Condividi l'articolo

Anatomia di una Caduta è il film vincitore dell’ultimo Festival di Cannes

Anatomia di una Caduta (Anatomie d’une chute) è il film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes: un thriller sconvolgente che in Francia è stato visto da un milione di spettatori nel solo primo mese di programmazione. Il film uscirà nelle sale per Teodora Film il 26 ottobre.

La descrizione a corredo del trailer riporta: “Vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2023 e campione d’incassi in Francia, Anatomia di una Caduta di Justine Triet è uno dei film più attesi della stagione, un thriller che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi“.

La sinossi ufficiale di Anatomia di una caduta recita:

Nell’ultimo anno, Sandra, suo marito Samuel e il loro figlio undicenne Daniel hanno vissuto una vita appartata in una remota cittadina delle Alpi francesi. Quando Samuel viene trovato morto nella neve sotto il loro chalet, la polizia si chiede se sia stato assassinato o si sia suicidato. La morte sospetta di Samuel è un presunto omicidio e Sandra diventa la principale sospettata. Ciò che segue non è solo un’indagine sulle circostanze della morte di Samuel, ma un inquietante viaggio psicologico nelle profondità della relazione conflittuale tra Sandra e Samuel.

Nel cast troviamo Sandra Hüller nel ruolo di Sandra. L’attrice parla correntemente tedesco, francese e inglese e avrebbe voluto parlare francese nel film, ma la regista Justine Trier le ha detto di parlare inglese, con deboli tentativi di parlare francese, per evidenziare ulteriormente la divisione che le barriere linguistiche possono causare in tali paesi Le due donne hanno già lavorato insieme in precedenza nel film Sibyl di Treviri del 2019. Con lei ci sarà Swann Arlaud che interpreterà il ruolo dell’investigatore capo Vincent.

L’attore francese Antoine Reinartz interpreta invece il ruolo dell’avvocato difensore di Sandra in questo film, forse nominato dal tribunale. Inoltre, il ruolo di Daniel, il figlio cieco di Sandra e Samuel, sarà interpretato da Milo Machado-Graner. Samuel sarà invece impersonato dall’attore francese Samuel Theis. Sebbene la maggior parte del film sia incentrata sulla sua morte, ci sono molte sequenze di flashback che consentono a Theis di mettere in mostra le sue capacità di recitazione. Completano il cast Jehnny Beth nel ruolo di Marge Berger, Saadia Bentaïeb in quello di Maître Nour Boudaoud e Camille Rutherford in quello di Zoé Solidor.

La regista Justine Triet ha ammesso di essersi ispirata in parte, per questo Anatomia di una caduta alla storia, che in Italia ben conosciamo, di Amanda Knox, una giovane donna americana accusata dell’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher in Italia.

In un’intervista a Paris Match, la Trier ha dichiarato:

Volevo davvero affrontare la questione giuridica nei suoi più piccoli dettagli, affrontare le questioni della coppia, della convivenza. Era anche un pretesto per analizzare ogni parte della loro vita

Promette bene: andrete a vederlo?

