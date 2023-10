Novità Netflix: tutte le uscite di Novembre 2023 [LISTA]

Condividi l'articolo

Il penultimomese del 2023 si prospetta davvero interessante per gli abbonati di Netflix. Arriveranno infatti The Killer, nuovo film di David Fincher, Suburræterna, serie sequel di Suburra e la prima parte della sesta stagione di The Crown. Di seguito la lista completa delle nuove uscite di questo mese su Netflix.

1 Novembre

Misteri della fede

Le ladre

Locked in

Nuovo Olimpo

2 Novembre

Tutta la luce che non vediamo

Onimusha

3 Novembre

Un raggio di sole al giorno

Selling Sunset

Ferry: La serie

Blue eye samurai

NYAD – Oltre l’oceano

8 Novembre

L’affaire Bettencourt: uno scandalo miliardario

Escaping Twin Flames: in fuga dall’amore eterno

Cyberbunker: nelle profondità del dark web

10 Novembre

At the moment – 10 storie d’amore

Fame After Fame

The Killer

14 Novembre

Suburræterna

Come diventare boss della criminalità

16 Novembre

The Crown 6, parte 1

Best. Christmas. Ever!

17 Novembre

Scott Pilgrim: La serie

I nuovi ricchi

Believer 2

Rustin

21 Novembre

Leo

22 Novembre

Squid Game: La sfida

24 Novembre

Una famiglia quasi normale

Ultima chiamata per Istanbul

28 Novembre

Love Like a K-Drama

29 Novembre

American Symphony: Jon Batiste – 29 novembre

Non pretendo che qualcuno mi creda

30 Novembre

Family Switch

Obliterated – Una notte da panico

Che ne pensate? Quali titoli vedrete su Netflix questo mese?