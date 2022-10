The Crown 5: il Trailer della nuova stagione [VIDEO]

News

Condividi l'articolo Oramai ci siamo quasi. Il prossimo 5 novembre arriverà su Netflix la quinta, attesissima stagione di The Crown, apprezzatissimo show basato sulle vicende della corte britannica. Nelle ultime ore la piattaforma della grande N. ha rilasciato il trailer ufficiale che mostra alcuni dei momenti che andremo a vivere nello show. View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit) Il cast, come spesso The Crown ha abituato i suoi fan, sarà di assoluto livello. Ci sarà infatti la meravigliosa Imelda Stauton interpretare la compianta e da poco scomparsa Regina Elisabetta II, con Elizabeth Debicki che avrà invece l’onere e l’onore di interpretare Lady Diana. I panni del principe Filippo saranno indossati da Jonathan Pryce, il celeberrimo Alto Passero di Game of Thrones e volto già in passato di un altro importante personaggio storico, Papa Francesco nel film I Due Papi. Jonny Lee Miller sarà invece il primo ministro John Major. Con loro Lesley Manville, Olivia Williams, Khalid Abdalla, Bertie Carvel e Lydia Leonard nei panni rispettivamente della principessa Margaret, di Camilla Parker Bowles, del fidanzato di Diana, Dodi Al-Fayed, di Tony e Cherie Blair.

L’amatissimo show dovrebbe concludersi con la sesta stagione, le cui riprese, già in corso, sono state recentemente interrotte per un breve periodo in segno di rispetto per morte della Monarca d’Inghilterra. Proprio durante il rito funebre un grande quesito ha trovato finalmente risposta, ovvero sia se la Regina guardasse The Crown. Ebbene George Jobson, considerato uno dei principali commentatori della Corona della Gran Bretagna, ha confermato che la Monarca era solita sintonizzarsi tutte le domeniche per guardare lo show, specie nelle prime stagioni, quando era interpretata da Claire Foy. Jobson ha tuttavia anche aggiunto che il Principe Filippo non era altrettanto fan dello show e anzi spesso tentava di dissuaderla dal vederlo.

