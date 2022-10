Serie TV

Curiosità House of the Dragon: come apparirebbe Westeros su Google Maps? Così! [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Westeros su Google Maps: meraviglia Non sarebbe bello se su Google Maps potessimo cercare i luoghi fittizi in cui si svolgono le nostre serie preferite, come il continente di Westeros in Game of Thrones e House of the Dragon? Non esiste ancora un progetto interamente dedicato a questo ma c’è sempre qualche utente di Reddit che idee simili di tanto in tanto le sforna. Ed ecco qua il risultato: una fantastica mappa in pieno stile Google Maps dell’intero continente, che si estende (aprite il tweet) dalla famosa Barriera a nord fino alle lande di Dorne al sud, senza dimenticare luoghi fondamentali per la saga come Approdo del Re (King’s Landing), Lannisport (dove stanno i Lannister) e naturalmente il nord degli Stark, con ben indicata Grande Inverno (Winterfell).

Westeros, but in google maps format pic.twitter.com/cr2ftTn3y8 — House Of The Dragon Source (@HOTDsource) October 18, 2022

Non sarebbe una cattiva idea realizzare una mappa del genere anche per The Rings of Power, la serie recente su Il Signore degli Anelli. Anche se conosciamo bene la Terra di Mezzo, i domini nell’era che ci viene mostrata nella serie sono ben differenti e alcuni territori, come quello di Numenor, ci sono sconosciuti come posizione.

Nel frattempo restiamo in attesa dell’uscita dell’ultimo episodio della prima stagione di House of the Dragon, che con ogni probabilità sarà decisivo. A proposito, sapevate che la lotta per la successione nella serie è ispirata ad eventi reali della storia medievale? Di HOTD si farà sicuramente un gran parlare, di questo passo, anche nei prossimi anni e con le prossime stagioni!

