House of the Dragon: la lotta per il trono è basata sulla storia vera di una dinastia medievale

George R.R. Martin ha preso ispirazione per le vicende di House of the Dragon dalla vera storia di un re inglese e della sua dinastia

La lotta per il trono in House of the Dragon si sta facendo sempre più accesa e specie dopo l’ultimo episodio (se l’avete visto sapete bene di cosa stiamo parlando). Non sappiamo ancora come finirà ma mentre attendiamo l’esito delle vicende coinvolgenti la casa Targaryen e quella Hightower, nonché i vari altri contendenti, immergiamoci in questo interessante aneddoto.

George R.R. Martin, l’autore della saga e di Game of Thrones, ha preso ispirazione dalla storia reale per la costruzione di personaggi e situazioni in HOTD. E non è la prima volta: basti pensare alla Barriera in GOT, il gigantesco muro posto a nord di Westeros come difesa contro gli estranei; che, per ammissione dell’autore stesso, è ispirato al Vallo di Adriano, una fortificazione di era romana.