Sarah Hess , produttrice di House of The Dragon, ha rivelato di non capire 'amore che i fan provano per Daemon Targaryen

La prima stagione di House of The Dragon, serie spin-off di Game of Thrones, sta arrivando alla fine. Non c’è dubbio che nonostante i molti personaggi introdotti, nel cuore di tutti i fan ci sia, nonostante le sue azioni, Daemon, rampollo della famiglia Targaryen interpretato da Matt Smith. Tuttavia la produttrice dello show, Sarah Hess, parlando con The Hollywood Reporter, ha rivelato di non capire tutta questo affetto nei confronti del personaggio.

È diventato il fidanzato di Internet in un modo che mi sconcerta – ha detto. Non che Matt non sia incredibilmente carismatico e meraviglioso, ed è incredibile nel ruolo. Ma Daemon è… non vorrei mai che fosse il mio ragazzo! Sono un po’ perplessa da come tutti lo vedono. Mi trovo a pensare: “Davvero? In che modo è stato un buon partner, padre o fratello per qualcuno? Non è Paul Rudd!”