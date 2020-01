The Rock, uno degli attori più amati al mondo, avrà una serie totalmente dedicata a lui e al suo passato. Infatti l’emittente americano NBC ha annunciato la produzione di Young Rock, opera che ripercorrerà la vita di Dwayne Johnson, partendo dalla turbolenta adolescenza fino ai giorni fastosi nei quali vive oggi.

La serie sarà composta di 11 episodi nei quali apparirà sempre The Rock che dovrebbe fungere da fonte di ispirazione per gli anni dello sviluppo del suo giovane alter ego. Nahnatchka Khan, brillante sceneggiatore di Fresh Off The Boat, curerà la struttura della serie. Paul Telegdy, delegato della stessa NBC si è detto davvero entusiasta sia del progetto che della scelta dello sceneggiatore.

Gli episodi seguiranno Dwayne durante la sua vita e il suo percorso di crescita. È, in poche parole, l’adattamento della vita di Dwayne sullo schermo ad opera di uno sceneggiatore brillante e profondo qual è Nahnatchka.

Lo stesso The Rock, in questo periodo nelle sale con Jumanji-The next level (leggi la nostra recensione QUI), ha raccontato qualche aneddoto sulla sua vita che vedremo nella serie.

Da adolescente, quando vivevo alle Hawaii venivo arrestato quasi ogni settimana, facevo tutto quello che non dovevo fare ma ero pur sempre un bravo ragazzo. Poi ci siamo trasferiti a Nashville in Tennessee dove ho continuato a mettermi nei guai.

La vita di Johnson è poi cambiata quando è arrivato a Miami per motivi universitari. Qui, prima è stato avviato ad una carriera promettente come giocatore di football per poi entrare nella WWE dove è divenuto una vera e propria star. Dwayne Johnson fu notato mentre combatteva per 40 dollari alle fiere e ai concessionari dell’usato come lui stesso ha dichiarato. Il resto, come si suol dire, è storia.

Siete curiosi di conoscere la vita passata di The Rock?

