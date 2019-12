Fan di Star Wars muore sventando una strage, Lucas Film lo nomina Jedi

Riley Howell era un giovane fan di Star Wars, morto da vero eroe per salvare i suoi compagni da una strahe. La Lucas FIlm ha deciso di renderlo un Jedi

Riley Howell era un fan di Star Wars, uno dei milioni che si trovano al mondo. Aveva una passione davvero sconfinata per l’universo creato da George Lucas, ma purtroppo non vedrà mai l’episodio IX. Questo perché il 30 aprile scorso, il 21 enne americano è morto da vero eroe.

Difatti si trovava nella sua classe del campus dell’università del North Carolina di Charlotte quando un uomo ha cominciato a fare fuoco sugli studenti. Riley non c’ha pensate due volte e, insieme al compagno Ellis Parlier, si è gettato sull’uomo fermandolo e sventando una possibile strage. Gli unici che hanno perso la vita quel giorno sono stati solo i due ragazzi che però hanno salvato tutti i loro compagni.

Pochi giorni dopo la tragedia si è scoperta l’amore che il ragazzo aveva per Star Wars, tanto da spingere la Lucas Film a spedire una lettera di condoglianze alla famiglia del giovane fan. Tuttavia, i creatori della saga, hanno voluto omaggiare Riley con un altro onore, tramutandolo per sempre in un vero cavaliere Jedi.

Infatti, all’interno del visual dictionary ufficiale dell’ultimo film della saga, L’ascesa di Skywalker, è presente proprio il giovane Riley col nome di Ri-Lee Howell, presentato come colui che ha conservato i testi sacri dei cavalieri Jedi.

Un amico del ragazzo ha definito questa definizione semplicemente perfetta, poichè Riley era un vero pozzo di scienza per quel che riguarda l’universo di Star Wars e quindi il titolo di Jedi studioso della storia gli si addice alla perfezione.

Chiunque abbia svolto le proprie ricerche ha svolto un ottimo lavoro su questo

Ha commentato così Matthew, uno dei più cari amici di Riley. La polizia dopo quel giorno terribile rivelò come il coraggio del ragazzo fu fondamentale per salvare la vita dei suoi compagni e che senza di lui molti altri sarebbero morti.

Il coraggio che è proprio dei veri cavalieri Jedi. La forza scorreva potente in lui.

Scriveteci cosa ne pensate e continuate a seguirci su LaScimmiaPensa.com.

Leggi anche: