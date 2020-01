Una guida completa con tutti i film in uscita da vedere al cinema a gennaio 2020.

Film al cinema a Gennaio 2020 – Da 1917 ad Hammamet, ecco la lista completa di tutti i film in uscita questo mese. Su quali titoli punterete? Fatecelo sapere nei commenti!

Ecco la lista completa dei film al cinema a Gennaio.

– Hare Krishna! Il Mantra, il movimento e lo swami che ha dato inizio a tutto (John Griesser, Jean Griesser, Lauren Ross) 30 Gennaio – I Miserabili (Ladj Li), Il diritto di opporsi (Destin Daniel Cretton), Odio l’estate (Massimo Venier), Villetta con ospiti (Ivano de Matteo), Underwater (William Eubank), Dolittle (Stephen Gaghang), Alice e il sindaco (Nicolas Pariser), Una storia d’arte (Marco Pollini)

Questa la lista completa, che effettivamente può disorientare. Allora noi della Scimmia proviamo a darvi qualche consiglio su cosa andare a vedere in sala.

Rispetto ai mesi precedenti l’offerta sembra essere meno nutrita, forse anche a causa della concorrenza spietata di Tolo Tolo che ha già distrutto diversi record al botteghino.

Troviamo comunque film del calibro di 1917 di Sam Mendes (qui il trailer), che è il primo dei consigli che vogliamo darvi: fresco vincitore alla serata di premiazione dei Golden Globes. Roger Deakins alla fotografia è il sigillo di garanzia di bellezza visiva del film che per il resto è una creatura interamente partorita da Mendes, che dall’alto della propria esperienza firma regia, sceneggiatura e produzione.

Il secondo consiglio è Piccole donne di Greta Gerwing, la moglie di Noah Baumbach (che ha dominato lo scorso dicembre col commovente Storia di un Matrimonio). Dopo una prolifica carriera da attrice la Gerwing ha giò incantato con Lady Bird, prodotto da A24, che corse per gli Oscar 2018.

Al cinema vale la pena di andare a vedere anche il nuovo film di Ken Loach, Sorry we missed you (qui la nostra recensione), che The Film Stage ha definito come “uno dei migliori film che analizzano il legame tra politica e vita privata”.

Sarà interessante anche vedere lo sguardo che dà Gianni Amelio degli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, in Hammamet (qui il trailer), dove il politico italiano è interpretato da Pierfrancesco Favino.

Al cinema a Gennaio infine per l’ultimo film di Eastwood, Richard Jewell (qui il trailer), e per il Jojo Rabbit di Taika Waititi, presentato in Italia al Torino Film Festival.

