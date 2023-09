News

Serie TV Friends: la scena cancellata per una battuta sulle bombe Nel terzo episodio dell'ottava stagione di Friends venne tagliata una battuta a causa di una battuta sulle bombe in aeroporto Di Redazione -

Condividi l'articolo A cura di Carlo Rinaldi Friends è tranquillamente definibile come la regina di tutte le sitcom e uno dei fenomeni di costume più importanti degli anni’90, insieme ad Ally McBeal ed ER. La sua influenza e l’apporto dato al mondo comico della televisione è stato importante a tal punto che è divenuta, probabilmente inconsapevolmente, sia metro di paragone che fonte di ispirazione per ogni prodotto successivo a tema (How I met your Mother, Big Bang Theory etc.).

Nonostante sia finita da quasi diciotto anni, ancora oggi può vantare una nutritissima schiera di fan appassionati che nell’ultimo periodo hanno spesso difeso la serie e il suo umorismo, perfino dalle considerazioni rilasciate all’Associated Foreign Press da Jennifer Aniston (colei che interpretò il personaggio di Rachel Green) sul rapporto tra la comicità dell’epoca e i parametri odierni, influenzati da bisogni e sensibilità diverse rispetto ad allora.

Tali considerazioni sono anche rafforzate anche dal modo in cui Friends seppe leggere i sentimenti americani dopo il terribile attacco terroristico che colpì New York in data 11 settembre 2001 e di come seppe adattarsi con notevole rapidità e sensibilità. Nell’ episodio La Confessione (in originale, The One Where Rachel Tells Ross, terzo episodio dell’ottava stagione) vediamo i protagonisti Chandler (Matthew Perry) e Monica (Courteney Fox) in aereoporto, mentre si accingono a partire per la loro luna di miele. Le scene che sono andate in onda mostrano come i due diventino gelosi di un’altra coppia eccessivamente accanto a loro in coda quando, dopo aver raggiunto l’imbarco vengono trasferiti in prima classe perché sono in luna di miele.

Ciò spinge Monica a cercare di ottenere lo stesso trattamento per lei e Chandler, ma purtroppo per loro i posti in prima classe erano ormai terminati. Al danno si aggiunse pure la beffa poichè l’altra coppia aveva prenotato nello stesso hotel dei nostri protagonisti. Ma i fan di Friends, in origine, non avrebbero dovuto vederli nella loro destinazione di vacanza in quell’episodio, poiché le riprese originali comprendevano ulteriori scene in aereoporto.

In alcune di queste scene eliminate , Chandler si trovava nei guai per aver fatto una battuta su una bomba mentre era in piedi accanto a un cartello recitante: “ATTENZIONE: la legge federale proibisce qualsiasi scherzo riguardante il dirottamento o il bombardamento di aerei”. Incurante dell’allarme, Chandler commenta sprezzante: “Non deve preoccuparsi per me, signora, prendo molto sul serio le mie bombe.” La frase provoca la reazione immediata della sicurezza che preleva Chandler per condurlo in una stanza degli interrogarori. I produttori della serie confermarono che dette scene non videro mai la luce a causa dell’11 settembre e dichiarono quanto segue: Alla luce di questo, abbiamo deciso di sostituire la storia originale. Come parte della storia dello show, speriamo che le scene possano ora essere viste nello spirito con cui erano originariamente intese“

La clip contenente il girato originale venne diffusa su YouTube nel 2007 e ciò incontrò l’apprezzamento universale dei fan per la loro decisione di tagliare dette scene e non scadere nel cattivo gusto e nell’inopportunità alla luce di un dramma che ha cambiato il mondo. Un chiaro esempio di come Friends sia stata capace di venir incontro a bisogni improvvisi e di come si sia sempre interessata della sensibilità dello spettattore come persona e non al mero share.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmmiaPensa