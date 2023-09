News

Serie TV The Witcher, Chalotra: “No controfigure per scene di Sesso” Parlando a a Metro UK, Anya Chalotra, volto di Yennefer in The WItcher, ha parlato delle scene di sesso Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo In The Witcher (qui la recensione della terza stagione), il protagonista Geralt deve non solo affrontare mostri e pericoli nascosti in ogni dove, ma deve anche gestire la sua vita amorosa. Nello show viene, tra le altre cose, viene approfondito il rapporto tra l’ammazzamostri interpretato finora da Herny Cavill e Yennefer che nella serie è interpretata da Anya Chalotra. L’attrice, intervistata da Metro UK, ha parlato delle scene di sesso presenti nello show e che la vedono protagonista, spiegando di non aver voluto controfigure. Avevo una controfigura per le scene di sesso che era sempre lì, Flora. Ma non l’ho mai chiamata, l’ho usata solo per la prima scena di sesso perché mi sono resa conto molto rapidamenteche in realtà non mi sentivo a mio agio nel interpretare Yennefer, perché è ancora recitazione, non è vero?

Ironicamente Yennefer è anche il personaggio preferito dallo stesso Cavill che è notoriamente un appassioanto videogiocatore dei titoli di The Witcher. Parlando con The Gamer qualche tempo fa, l’attore ha raccontato di aver completato il terzo capitolo per bene 3 volte, scegliendo ogni volta proprio Yennefer come interesse amoroso del protagonista.

Per me, quando ho giocato ai giochi, e specialmente quando ho letto i libri [di Sapkowski], è sempre stato… mi sento vicino al cuore di Geralt che è per Yennefer – ha detto l’attore. Certo, la cosa bella dei giochi è che puoi fare quello che vuoi, ma per me, anche nei giochi, è sempre stato team Yennefer

In un’altra intervista con Total Film, Cavill ha raccontato di aver passato il primo grande lockdown chiuso in casa a giocare a The Withcer 3. Tuttavia ha deciso di fare le cose per bene, ultimando il titolo nella modalità Marcia della Morte. Per chi non lo sapesse si tratta della più difficile presente in game, con nemici più forti, con più vita e senza neanche la possibilità di curarsi tramite la meditazione.

Ho deciso di metterlo alla massima difficoltà possibile per giocare, cosa che avevo gil fatto in precedenza, ed è stato davvero piuttosto stressante! Ho quasi dimenticato quanto sia stato stressante! – Attualmente non ho molto tempo e quindi purtroppo non ho avuto molte possibilità di farlo di nuovo con altri giochi.

