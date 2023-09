Elijah Wood irriconoscibile nel nuovo film, il remake di The Toxic Avenger [FOTO]

Condividi l'articolo

Elijah Wood sarà il villain nel remake del film cult del 1984. La sua trasformazione è allucinante!

Sì, quello che vedete è proprio Elijah Wood. Irriconoscibile, così è come apparirà in The Toxic Avenger, il remake del celebre cult 1984, assieme a Peter Dinklage e Kevin Bacon. Nel film Wood interpreterà il villain, un certo Fritz Garbinger, descritto come un misto tra Riff Raff di The Rocky Horror Picture Show e Il Pinguino di Batman interpretato da Danny DeVito.

Il regista, Macon Blair, ha parlato dell’impressionante trasformazione dell’attore per il ruolo e del suo personaggio: “Il look è venuto fuori da discussioni che ho avuto con i disegnatori e lo stesso Elijah. Volevo che fosse una performance alla Peter Sellers, in cui lui semplicemente diventa invisibile. L’idea è che ti dimentichi che è l’Elijah che conosci da LOTR o qualunque altra cosa”.