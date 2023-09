News

Cinema Wahlberg: “Ero stanco che altri rifiutassero per propormi” Parlando con Cigar Aficionado, Mark Wahlberg ha raccontato del suo difficile inizio di carriera Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Mark Wahlberg è oggi uno degli attori più affermati e amati al mondo. Tuttavia a inizio della carriera ha dovuto entrare in competizione con alcuni mostri sacri della settima arte, cosa che lo ha convinto a iniziare a produrre autonomamente i film per riuscire a recitare nei progetti da lui desiderati. Ho iniziato a produrre per necessità – ha detto a Cigar Aficionado Wahlberg , che ha iniziato questo percorso nel 2010 con il suo film The Fighter . Il motivo per cui ho iniziato a produrre è stato perché non volevo sedermi ad aspettare che Brad Pitt o Tom Cruise, DiCaprio o chiunque fosse già affermato all’epoca rifiutasse un film finché per poterci mettere le mani sopra.

Sono sempre stato proattivo nel cercare di trovare il materiale giusto e le cose che potevo produrre, che sapevo fossero giuste per me, e creare il mio destino. Sai, creare un veicolo, un’opportunità e un percorso per me, per arrivare dove volevo arrivare. E avere il controllo creativo, perché nel momento in cui il tuo nome è nel titolo, sai, raccogli i frutti del successo, ma sopporti anche il peso del fallimento. Se devo essere in quella posizione, preferisco essere al volante. Stai andando a 100 miglia all’ora lungo l’autostrada, vuoi stare sul sedile posteriore senza cintura di sicurezza o vuoi stare al volante?

Altrove nell’intervista, Wahlberg ha affermato che attualmente sta lavorando duramente per lasciare un’attività redditizia per i suoi quattro figli avuti da Rhea Durham – Ella, Michael, Brendan e Grace – che un giorno erediteranno.

Sto sicuramente lavorando più duramente che mai. Certe attività, in un certo senso le costruisci, le trasmetti o le abbandoni. Spero che i miei figli capiscano quali sono i loro interessi, ma non penso che lavorerò ancora a lungo al ritmo che sto adesso. Questo è sicuro. Perché è davvero difficile.

