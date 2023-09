Condividi l'articolo

Se avete mai affrontato questa sfida avete conosciuto la bruttezza fatta videogioco: questo pezzo di Superman 64 è invecchiato non male, di più

Già di per suo Superman 64 non era esattamente un capolavoro come gioco, e va bene. Ma quando andiamo a parlare del tristemente celebre volo tra gli anelli, ci troviamo di fronte ad un vero orrore. Se non lo avete mai giocato e volete sapere perché, vi basta vedere questo video qui sotto.

Le cose che non funzionano si sprecano: primo, la sfida è difficilissima, richiede una enorme precisione con pure un tempo limite e senza possibilità di errori. Non arduo come altri tutorial di inizio gioco o side-quest assurde, ma comunque certamente fin troppo estrema per un titolo del genere.