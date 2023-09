Condividi l'articolo

Michael Caine è uno degli attori più importanti della storia del cinema. Vincitore di ben 2 premi oscar per Hannah e le sue sorelle nel 1987 e per Le Regole della Casa del Sidro nel 2000, ha preso parte a decine e decine di film iconici. Tuttavia anche le leggende come lui invecchiano. E arrivato alla veneranda età di 90 anni pare aver deciso di dire basta con la recitazione e di ritirarsi. Il suo ultimo ruolo come attore, in The Great Escaper, potrebbe infatti essere l’ultimo. Parlando al The Telegraph riguardo al nuovo lavoro, ha detto:

Ero così felice di farlo. Ho adorato il personaggio di Bernie. Ho pensato che fosse incredibile, ed è scritto così bene. Con il Covid e tutto il resto erano tre anni che non facevo un film e pensavo di aver finito. E all’improvviso ne ho fatto un altro e mi sono divertito moltissimo.