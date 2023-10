News

Cinema Michael Caine dice ufficialmente addio al Cinema Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Michael Caine è uno degli attori più importanti della storia del cinema. Vincitore di ben 2 premi oscar per Hannah e le sue sorelle nel 1987 e per Le Regole della Casa del Sidro nel 2000, ha preso parte a decine e decine di film iconici. Lo ritroveremo al cinema con The Great Escaper in quello che sarà il suo ultimo ruolo. Il film è basato sull’incredibile storia vera del veterano della Seconda Guerra Mondiale Bernard “Bernie” Jordan, fuggito dalla sua casa di cura nel 2014. Con nient’altro che un impermeabile e le sue medaglie, l’anziano Jordan (interpretato appunto da Michael Caine) viaggia dal Sussex alla Normandia per la commemorazione del 70° anniversario dello sbarco in Francia. La sua scomparsa divenne rapidamente una storia nazionale, con la polizia alla sua disperata ricerca. Parlando con la BBC in occasione dell’uscita di questo film, la leggenda britannica ha dato ufficialmente addio al cinema.

Continuo a dire che andrò in pensione. Ebbene, adesso lo sono – ha detto al programma di notizie radiofoniche Today della BBC. Ho pensato: “Ho avuto un film in cui ho interpretato il ruolo principale e ho ricevuto recensioni incredibili… Cosa farò per battere questa cosa?”

Ha aggiunto che la scarsità di ruoli da protagonista per un uomo della sua età ha influito sulla sua decisione.

Le uniche parti che potrei ottenere adesso sono quelle di uomini di 90 anni. O forse 85. Non saranno i protagonisti. Non ci sono ruoli da protagonista a 90 anni, ci sono ragazzi e ragazze giovani e belli. Quindi ho pensato che potevo anche andarmene in pensione

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa