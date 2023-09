News

Condividi l'articolo Oppenheimer, nuova fatica di Christopher Nolan che vede Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer, fisico americano che con i suoi studi ha portato all’invenzione della bomba atomica (qui la nostra recensione) è sicuramente uno dei film dell’anno. La pellicola sta ottenendo grande riscontro di critica e pubblico e non stanno mancando gli elogi da parte di colleghi e addetti ai lavori. In particolare, recentemente, Denis Villeneuve e Paul Thomas Anderson si sono lasciati andare ad elogi per il film e per Nolan stesso. Il regista di Dune ha dichiarato di sapere che Oppenheimer fosse un “capolavoro” dopo averlo per la prima volta.

È arrivato a un successo tale che ha superato di gran lunga le mie aspettative. È un film di tre ore in cui le persone parlano di fisica nucleare – ha dett a AP. Il futuro del cinema è l’IMAX e i grandi formati. Il pubblico vuole vedere qualcosa che non può avere a casa, che non può avere in streaming. Vogliono vivere un evento.

C’è questa convinzione che i film, nella mente di alcune persone, siano diventati contenuti invece che una forma d’arte. Odio la parola “contenuto”. Il fatto che film come Oppenheimer escano sul grande schermo e diventino un evento riporta alla ribalta l’idea che si tratta di una forma d’arte straordinaria che deve essere vissuta nei cinema.

Anderson ha dichiarato alla stessa pubblicazione:

A livello nazionale, i 25 schermi IMAX da 70 mm [per Oppenheimer ] hanno incassato circa 20 milioni di dollari; le sale standard da 70 mm hanno incassato oltre 14 milioni di dollari. Quando se un regista bravo come Chris ti punta il dito e ti dice dove andare, tu ascolti. E il pubblico è stato ricompensato per questo. Conosco alcuni appassionati di cinema che hanno guidato da El Paso a Dallas per vedere bene il film. Sono circa 18 ore andata e ritorno.

Non credo che ci sia nessuno che potrebbe non essere d’accordo: vedere Oppenheimer su pellicola è un’esperienza superiore sotto ogni aspetto. Per non parlare del fatto che le persone sono stanche di chiedersi: “Perché dovrei andare al cinema a guardare la TV?” Bella domanda. Non è più necessario. Direi che questo è il modo che ha la natura di guarirci della natura.

