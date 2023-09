News

Cinema Barbie, I’m Just Ken in versione medievale [VIDEO] I'm Just Ken, canzone simbolo di Barbie, riarrangiata in versione medievale è una cosa che bisogna davvero ascoltare Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Barbie, ultimo film di Greta Gerwig basato sui celebri giocattoli Mattel con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling (qui la nostra recensione) è divenuto il più grande successo dell’anno. Molto del merito va ricercato nel lavoro fatto dagli attori e da tutti gli addetti ai lavori in particolari sequenza. Sicuramente, tra le più iconiche, la canzone I’m Just Ken cantata da Gosling. Il brano è divenuto il simbolo de film e una delle canzoni tratte da film più riprodotte dell’anno. Per questo motivo lo YouTuber stantough, specializzato nel riarrangiare celebri brani in versione medievale, ha voluto riservare lo stesso trattamento a questa canzone. Il risultato è tutto da ascoltare. Richard Linklater, regista di opere come Boyhood o School of Rock, ha parlato di Barbie spiegando di aver amato i momenti musicali come appunto I’m Just Ken.

Mi sono piaciuti i numeri musicali. E anche il film in sè. Vale la pena vederlo un paio di volte. È tutta una questione di viaggio, non di destinazione, come si suol dire. Perché fare un viaggio? Perché vuoi fare un’esperienza. Non sai cosa esattamente, ma ti senti obbligato a viaggiare. È la stessa cosa [quando] vai a fare un film. Ti dici: “Non so come andrà, ma mi sento obbligato a provare a fare questa esperienza”

Barbie è stato diretto da Greta Gerwig che firmato la sceneggiatura in collaborazione col marito e noto regista Noah Baumbach. Il cast del film oltre ai già citati protagonisti è composto da Will Ferrell, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Jamie Demetriou, Emma Mackey, Dua Lipa, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp, Simu Liu, Scott Evans, John Cena e Ncuti Gatwa.

