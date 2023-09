Condividi l'articolo

One Piece, serie live action che adatta il celeberrimo manga e anime creato da Eiichirō Oda (qui la nostra recensione) è sicuramente lo show del momento. Sta infatti ottenendo un grandissimo riscontro di critica e pubblico cosa che ha spinto Netflix a rinnovarla per una seconda stagione. Gran merito di questo successo va ricercato soprattutto nella performance attoriale di tutto il cast. In particolare una degli interpreti più amati è stata sicuramente Emily Rudd che ha interpretato Nami (qui il nostro approfondimento su di lei). L’attrice, in un’intervista rilasciata a Collider prima dell’inizio dello sciopero, ha parlato dell’importanza che questo ruolo ha per lei e ha raccontato l’emozione provata quando ha incontrato Oda in persona.

Ho potuto incontrare Oda Sensei ed è stata la cosa più spaventata che abbia mai avuto in tutta la mia vita. È adorabile, ma è una specie di dio, sai? Quindi, ho pensato: “Oh cavolo, non posso. Ciao, è così bello conoscerti” mi sentivo tremare.