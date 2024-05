The Witcher 4: ecco il primo sguardo a Liam Hemsworth nei panni di Geralt [VIDEO]

Condividi l'articolo

Possiamo finalmente vedere Geralt con il suo nuovo volto, quello di Liam Hemsworth. Che ne pensate?

Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp

Sta accadendo: Liam Hemsworth ha ufficialmente preso il posto di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, l’amato protagonista di The Witcher nonché uno dei personaggi videoludici (e non) più amati degli ultimi anni. La nuova veste del protagonista sarà presentata con la quarta stagione della serie Netlix, ma intanto ecco un teaser che ce lo mostra chiaramente per la prima volta.