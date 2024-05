Angelina Mango: uno stalker perseguita lei e la madre, arrestato 49enne

Condividi l'articolo

Angelina Mango al centro della ossessione di uno stalker: l’uomo è stato ricoverato in un reparto psichiatrico in ospedale

Un uomo di 49 anni del Ferrarese è stato arrestato per aver perseguitato Angelina Mango e la madre, la cantante Laura Valente, con lettere, messaggi, di chat e viaggiando anche a Sanremo per cercare di incontrarla. La cosa va avanti a quanto pare almeno da febbraio, quando l’uomo era già stato messo agli arresti domiciliari.

La misura a quanto pare non è stata sufficiente e l’uomo, impossessatosi non si sa come del numero della Mango, avrebbe iniziato a tormentarla con messaggi su WhatsApp. L’individuo, ritenuto in condizioni di fragilità psichica, è ora ricoverato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Anna di Cona, dove sarà sorvegliato dalla polizia penitenziaria in attesa di una valutazione su di una sua eventuale infermità mentale.