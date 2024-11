News

Musica Angelina Mango sta male, annullati tutti i prossimi concerti Attraverso Instagram, Angelina Mango ha annunciato l'annullamento del suo tour per motivi di salute Di Matteo Furina -

Brutte notizie per i fan di Angelina Mango. Attraverso un post su Instagram infatti, la cantante vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo ha annunciato la sua intenzione di fermarsi, annullando tutte le date future del suo tour.

Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni. Ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi – scrive Angelina Mango.

Devo fermarmi perchè voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perchè voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella din tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò in questi giorni

Angelina Mango dunque, dopo aver posticipato la data prevista all’Eremo di Molfetta lo scorso 16 ottobre, ha definitivamente annullato il suo tour. Sono quindi saltate le otto date italiane che erano sold out, a Napoli, Molfetta, Nonantola, Firenze, Padova, Venaria Reale e due date a Milano, ma anche le nove previste in Europa a Monaco, Colonia, Bruxelles, Francoforte, Londra, Madrid, Barcellona e Parigi. Non è stato spiegato in modo dettagliato quale problema affligge la cantante ma nei giorni scorsi annunciando i diversi rinvii, gli organizzatori del tour avevano parlato di una rinofaringite acuta