News The Sandman: ecco il Teaser della stagione 2 con i nuovi personaggi [VIDEO] Di Andrea Campana -

Destino, Delirio e Il Prodigo sono i tre nuovi personaggi introdotti in The Sandman dal nuovissimo teaser per la seconda stagione appena rilasciato da Netflix. Eccoli sfilare insieme agli altri fratelli, nella presentazione del cast allargato in attesa dell'uscita dei nuovi episodi della serie tratta dal celebre fumetto di Neil Gaiman.

La prima stagione della serie è uscita nel 2022 ed ha incontrato un’ottima accoglienza critica. Non sappiamo ancora quando uscirà la prossima ma sappiamo che sarà composta in teoria da sei nuovi episodi. L’uscita di queto teaser ci può fa sperare nel reveal prossimo di una data, molto probabilmente per il 2024. Restiamo sull’attenti!