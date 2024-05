Condividi l'articolo

David Cronenberg dice la sua sulle I.A. in occasione della presentazione del suo nuovo film, The Shrouds, al Festival di Cannes

“L’intelligenza artificiale è come la fusione nucleare“, dice David Cronenberg al Festival di Cannes, parlando dell’avvento delle I.A. anche nel mondo del cinema e in connessione con il tema di una tecnologia “ultra-terrena” affrontato nel suo nuovo film, The Shrouds. Della I.A. dice intelligentemente che è: “Una promessa e una minaccia”.

Nel paragone con il nucleare intende che un’invenzione naturalmente non è pericolosa di per sé: dipende dall’uso che se ne fa. Ma ammette anche: “Io sono attratto e accolgo tutto quello che è tecnologico ma certo l’idea che un’intelligenza artificiale possa scrivere, dirigere e interpretare un film anche se di pochi secondi spaventa“.