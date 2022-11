News

Videogames The Witcher: Henry Cavill e i motivi del suo ritiro Parlando con Josh Horowitz qualche giorno fa, Henry Cavill ha suggerito i motivi che l'hanno portato a lasciare The Witcher Di Matteo Furina -

Quache giorno fa, a sorpresa, Henry Cavill ha annunciato il suo ritiro dalla serie Netflix di The Witcher nella quale era assoluto protagonista. L'attore britannico si era sempre detto convintissimo del suo lavoro nello show, da grande amante della saga vidoeludica quale è. Tuttavia ha cambiato idea in modo repentino, lasciando il timone del comando a Liam Hemsworth. View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) Il mio viaggio come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure, e ciò detto, poserò il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4 – aveva scritto. Al mio posto, il fantastico signor Liam Hemsworth prenderà il mantello del Lupo Bianco .Come con tutti i più grandi personaggi letterari, passo la torcia con riverenza per il tempo speso ad incarnare Geralt e con l'entusiasmo di vedere come Liam interpreterà questo uomo affascinante e ricco di sfumature. Liam, buon signore, questo personaggio ha una profondità così meravigliosa, divertiti ad immergerti e a vedere che cosa puoi trovare

Tuttavia poco prima di questo annuncio, Cavill aveva parlato con Josh Horowitz in un’intervista nella quale aveva dato forti suggerimenti sui motivi che l’hanno portato poi a lasciare la serie.

Si tratta solo di credere. Se credi che quello che stai facendo sia la cosa giusta, sarai in grado di continuare a farlo. Se ti rendi conto che stai facendo la cosa sbagliata, è allora che smetti di farla. Continuare conduce su un sentiero oscuro

Sebbene sia importante notare che i commenti di Cavill qui non erano specificamente in relazione a The Witcher, il tempismo ha sicuramente fatto rivalutare ai fan le sue parole. Potremmo non sapere mai cosa sia successo esattamente dietro le quinte della serie fantasy, ma l’amore genuino e il rispetto di Cavill per il materiale originale è incredibilmente chiaro.

Che ne pensate?

