Cinema Jonah Hill e l’impressionante trasformazione fisica In alcuni nuovi scatti, Jonah Hill ha mostrato tutta la sua incredibile trasformazione fisica Di Matteo Furina -

So che le vostre intenzioni sono buone, ma vi chiedo gentilmente di non fare più commenti sul mio corpo, nel bene e nel male – aveva scritto Jonah Hill. Voglio solo farvi sapere educatamente che questi commenti non sono utili affatto e che non mi fanno stare bene. Ci vuole più rispetto.

Qualche tempo prima l’attore aveva condiviso sempre su Instagram uno scatto(ora cancellato) che lo ritraeva mentre faceva surf per parlare della sua condizione fisica.

Non credo di essermi mai tolto la maglietta in piscina fino a circa 30 anni, anche di fronte alla famiglia e agli amici – aveva scritto all’epoca l’attore. Probabilmente sarebbe successo prima se le mie insicurezze infantili non fossero state esacerbate da anni di pubblico scherno sul mio corpo da parte della stampa e degli intervistatori. Quindi l’idea che i media ora possano scattarmi di nascosto foto del genere, mentre faccio surf, e stampa foto come questa senza che la cosa riesca a danneggiarmi è una figata. Ho 37 anni e finalmente mi amo e mi accetto. Questo post è per i bambini che non si tolgono la maglietta in piscina. Buon divertimento. Siete meravigliosi, fantastici e perfetti. Tutto il mio amore.

