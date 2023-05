Rob Gonsalves e le bellissime illusioni ottiche nei suoi dipinti [FOTO]

Condividi l'articolo

Rob Gonsalves è stato un artista canadese specializzato nella realizzazioni di opere d’arte studiate per ingannare l’occhio, portando su tela vere e proprie magie. Ecco i suoi quadri più belli!

Rob Gonsalves, scomparso purtroppo nel 2017, è stato uno dei principali esponenti del realismo magico in pittura. Ha studiato architettura e questo lo ha fornito delle conoscenze necessarie per manipolare, nelle sue opere, punti di vista, prospettiva e riduzioni in scala in modo da modificare la realtà e realizzare queste splendide illusioni ottiche che lasciano il dubbio su cosa si sta davvero osservando.

Le potete trovare tutte qui, sul suo sito ufficiale. Noi vi proponiamo una selezione di quelle che ci sembrano davvero le più belle, che potete ammirare qui sotto. Il pittore ha citato tra le sue ispirazioni artisti come René Magritte (ovviamente), Remedios Varo, William Kurerlek e le copertine degli album prog rock anni ’70 realizzate dallo studio Hipgnosis e da Storm Thorgerson. Tutto davvero bellissimo!