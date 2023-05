Tecnologia

News Influencer crea avatar di sé stessa per chat erotiche: fa un dollaro al minuto Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo L’influencer si chiama Caryn Marjorie, ha 23 anni e ha guadagnato oltre 70mila dollari con una versione digitale di sé stessa C’è chi lavora otto ore al giorno timbrando il cartellino per 800 euro al mese. E poi ci sono le influencer come Caryn Marjorie, 23 anni, che oltre a vantare un milione di follower su Snapchat ha ora ideato una versione chatbot di sé stessa per offrire conversazioni di carattere “sentimentale” che sfociano volentieri nell’erotismo, il tutto alla modica cifra di un dollaro al minuto. Il chatbot, che si chiama CarynAi, riprende le fattezze e la voce della ragazza ed è stato realizzato grazie alla tecnologia fornita da OpenAi (sì, la stessa azienda che ha sviluppato ChatGPT) e la piattaforma Forever Voices. Risultato: oltre 71mila dollari di guadagno, come dichiarato dalla influencer a Fortune.

A sinistra l’influencer, a destra il suo avatar; riuscite a cogliere la differenza? (Credits: Corriere della Sera)

“Hai bisogno di qualcuno che ti ami e si prenda cura di te o semplicemente di una persona che ascolti come è andata la tua giornata? CarynAi sarà lì per te, pronta ad ascoltarti. Una conversazione nella quale non sarai condizionato da alcun limite”: questo lo slogan che ha attirato così tanti utenti verso la versione virtuale e bot della ragazza.

“Posto già tantissimi contenuti ogni giorno sul mio profilo Snapchat, non potevo stare dietro a tutto il resto, dovendo spendere ore per parlare con tutti i miei follower. Ho trovato perciò la migliore soluzione nell’impiego dell’intelligenza artificiale” ha dichiarato la Marjorie, stimando che di questo passo il chatbot sarà in grado di farle guadagnare qualcosa come cinque milioni di dollari al mese. Che ve ne pare?

Fonte: Corriere della Sera

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa