News Alessandra Demichelis, sospesa l'avvocata di Pechino Express L'avvocata di Pechino Express Alessandra Demichelis è stata sospesa per alcune foto hot sui social.

Condividi l'articolo Sta facendo molto discutere il caso relativo ad Alessandra Demichelis, l’avvocata divenuta celebre per aver partecipato a Pechino Express che è stata sospesa dall’ordine forense per 15 mesi a causa dei suoi scatti hot postati sui social. La sospensione diventerà esecutiva quando, una volta deposta, tra sessanta giorni, verrà impugnata. Quindi, se accolta la donna non potrà davvero esercitare per più di un anno. View this post on Instagram A post shared by Avvocato Alessandra DeMichelis (@dc_legalshow) Nel momento in cui la notizia è divenuta ufficiale, Alessandra Demichelis ha risposto in modo provocatorio su Instagram postando uno scatto abbastanza provocante indossando una maglia con scritto sulla schiena “sentiti sospesa”, in riferimento ovviamente all’abito indossato da Chiara Ferragni a Sanremo con scritto “Sentiti libera).

Ma non solo. La giovane avvocata ha anche parlato con il Corriere della Sera di quanto accaduto, dicendosi infastidita dalla sospesione.

Andrò al consiglio nazionale forense, se serve fino in Cassazione – ha detto. Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi ad una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram. Nel 2023, mi sembra assurdo. Da tempo è diventata una questione di principio: davvero se sei avvocato non puoi pubblicare video o foto? Ma stiamo scherzando. Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io per 15, per delle foto Se fossi stata brutta, grassa, con la cellulite, non sarebbe successo tutto questo caos. Niente

