News Lil Wayne interrompe il concerto perché il pubblico è "poco entusiasta" [VIDEO]

Condividi l'articolo “Lavoriamo troppo sodo per questa me*da” ha detto Lil Wayne, prima di abbandonare il palco. Che ne pensate? Lil Wayne ha interrotto un suo concerto a Los Angeles, sabato scorso, poco prima dell’inizio e per una ragione precisa: una tiepidissima partecipazione del pubblico. A quanto pare lo storico rapper ritiene che una sua esibizione meriti un entusiasmo ben maggiore, e ha deciso di punire così i fan. Lil Wayne s’è presentato sul palco per l’ultimo show del suo Welcome To Tha Carter Tour con un’ora di ritardo, e dopo circa mezz’ora se n’è andato per lasciare spazio ad altri artisti della sua etichetta: Lil Twist, Yaj Kader e Allan Cubas. Il pubblico, che ovviamente voleva vedere l’idolo del rap più che i suoi ben meno noti colleghi, non ha reagito bene.

Last thing Lil’ Wayne said before ending the concert tonight :’) pic.twitter.com/iNSZhwZLib — Petty Crocker✨ (@herlindacarter_) May 14, 2023

E in tutta risposta il cantante ha chiuso baracca: “Lo apprezziamo ma non ci pieghiamo all’indietro per questa gente. Lavoriamo troppo sono per questa merda. Lavoriamo troppo sodo“. E il concerto si è interrotto, il tutto testimoniato da un video ripreso da un fan tra la folla, che potete vedere qui.

Che ne pensate? Lil Wayne si è comportato in modo troppo arrogante o ha avuto ragione a lasciare un pubblico che, a suo dire, non lo merita e non merita la presenza di tanti artisti? C’è chi riterrebbe un atteggiamento del genere fuori luogo, e chi invece (specie coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo) la penserà in maniera totalmente opposta.

