La leggenda della Signora delle Dune è una delle più affascinanti storie che ruota attorno a Lo Squalo

Condividi l'articolo Nel 1974, Steven Spielberg ha portato sul grande schermo una delle opere cinematografiche più iconiche di tutti i tempi, Lo Squalo. Il film è noto per aver spaventato generazioni di spettatori con la sua rappresentazione del terrore marino. Ma c’è un aspetto ancora più affascinante legato a questa pellicola: la leggenda della Signora delle Dune. Si tratta un personaggio misterioso nato da una storia reale ma che col tempo è divenuta leggendaria. La vera storia della donna uccisa sulla spiaggia di Cape Cod, Massachusetts, il 26 luglio 1974, rappresenta un punto di partenza cruciale per comprendere la leggenda della Signora delle Dune e il suo collegamente con Lo Squalo. La vittima, ancora oggi non completamente identificata, fu ritrovata senza vita nella sabbia delle dune con le mani recise e la testa quasi totalmente decapitata. Questo tragico evento ispirò la famosa sequenza iniziale dello stesso film di Spielberg, in cui una giovane donna viene brutalmente attaccata da uno squalo mentre nuota nel mare.

Ma questo non è l’unico collegamento con la pellicola. Secondo infatti una teoria portata avanti dallo scrittore Joe Hill, figlio di Stephen King, l’ancora ignota Signora delle Dune sarebbe apparsa in un frame del film, come comparsa in una delle scene iniziali nella quale si festeggia il 4 luglio. La teoria si basa sul fatto che al momento delle riprese del film la donna era ancora sicuramente viva, così come spiegato dagli inquirenti e il set in cui si è girato il film era relativamente vicino al luogo del delitto, circa 100 chilometri. Inoltre la bandana e gli jeans che la donna apparsa nel film indossa, sembrano coincidere con quelli ritrovati indosso al cadavere deturpato del Massachusetts.

E se la giovane vittima di omicidio che nessuno è mai stato in grado di identificare fosse stata vista da centinaia di milioni di persone in un amato classico estivo e non sapessero nemmeno che la stavano guardando? aveva scritto Hill nel 2015. Non sarebbe affatto una sorpresa se una ragazza che trascorre l’estate a Cape decidesse di prendersi qualche giorno per esplorare Vineyard … specialmente con l’esca aggiuntiva della celebrità per attirarla

Gli investigatori dopo le parole di Hill riaprirono le indagini alla luce di questi nuovi elementi. Provarono a contattare la responsabile del cast de Lo Squalo, Shari Rhodes, ma fu impossibile: era morta anni. Non esistono archivi di tutte le persone apparse come comparse del film e non è stato dunque possibile scoprire l’identità della donna che appare in quel fotogramma.

Nel 2022 le indagini sono riusciti attraverso anni di lavoro a dare un nome alla vittima, Ruth Marie Terry. Tuttavia non è stato possibile accertare se sia effettivamente lei la ragazza con la bandana che è apparsa in Lo Squalo.

