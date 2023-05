News

Cinema Il Gobbo di Notre Dame, il remake è in pausa Alan Menken, leggendario compositore di casa Disney, ha parlato del progetto relativo al remake live action de Il Gobbo di Notre Dame Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Nel 2019 Disney ha annunciato la realizzazione di un remake live action de Il Gobbo di Notre Dame, assoluto capolavoro della casa di Topolino, datato 1996. Da quel momento in poi non se n’è saputo più nulla fino a qualche giorno fa quando lo storico compositore delle musiche originali del cartone Alan Menken ha dato qualche nuovo aggiornamento parlando con Comicbook. Non ne ho idea – ha ammesso Menken. È difficile, perché il film Il gobbo di Notre Dame, la storia del gobbo, coinvolge molti problemi reali, reali che sono questioni importanti che dovrebbero essere esplorate. E ci deve essere un accordo su come affrontare questi problemi. Sai , facciamo un Gobbo senza ‘Fiamme dell’inferno?’ Non credo… Quindi il film si trova in questo limbo in questo momento, ma il film Hercules è apparentemente in via di sviluppo. Io sono stato coinvolto maggiormente con lo spettacolo di Broadway tratto da Hercules in arrivo che sarà davvero fantastico

Recentemente Menken ha parlato con Vanity Fair di un altro progetto Disney al quale sta partecipando, ovvero sia La Sirenetta, remake live action del classico Disney del 1989 con protagonista Halle Bailey (qui il trailer). Il compositore in quell’occasione aveva spiegato di aver cambiato le parole di due brani in modo che non risulti evidenze l’essere consenziente di Ariel all’amore di Eric.

Ci sono alcuni cambiamenti nei testi di Baciala perché le persone sono diventate molto sensibili all’idea che [il principe Eric] avrebbe, in qualche modo, forzato [Ariel] – aveva detto Menken

Il musicista aveva anche detto di aver rivisto anche un paio di frasi in Triste anima sola. Per Menken, i testi che ha cambiato “potrebbero in qualche modo far sentire alle ragazze che non dovrebbero parlare a sproposito, anche se Ursula sta chiaramente manipolando Ariel per rinunciare alla sua voce.

Che ne pensate?

