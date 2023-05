News Paula Gonu, l’influencer mette il suo menisco nel sugo Sul web si è scatenato un putiferio dopo che l'influencer spagnola Paula Gonu ha rivelato di aver messo il suo menisco nel sugo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Qualche giorno fa, l’influencer spagnola Paula Gonu ha sorpreso il mondo con le sue dichiarazioni rilasciate al podcast ‘Club 113‘, dicendo di essersi mangiata il proprio menisco. Tutto è iniziato quando ha dovuto subire un intervento chirurgico e alla fine dell’operazione, il dottore le ha chiesto se voleva tenere il suo menisco e lei ha detto di sì. View this post on Instagram A post shared by Club 113 (@club113) Lo ha messo con l’alcol nel classico vasetto con il tappo rosso in cui si mette l’urina e mi ha detto che potevo tenerlo lì fin che volevo – racconta Paula Gonu.

Circa una settimana dopo, parlando con il mio compagno, gli ho detto scherzando: “Lo voglio mangiare, è mio, voglio rimetterlo nel mio corpo. Perché non dovrei? Non mi farà male”. Così mi sono fatta un piatto spaghetti alla bolognese e me lo sono mangiato

Quando i conduttori del podcast le hanno chiesto che sapore avesse, lei ha risposto: “Come quello di mucca”.

Chiaramente queste parole hanno immediatamente scatenato un autentico putiferio sul web. Molte persone hanno infatti iniziato ad accusare la Gonu di cannibalismo sebbene lei si sia sempre dichiarata innocente affermando che in molti mangiano la cartilagine di altri animali. Quando le hanno fatto notare che è esattamente la stessa cosa si è continuata a difendere spiegando di averlo mangiato solo lei e che dunque non c’è nessun problema.

Questa azione ha generato la preoccupazione che i giovani potessero emulare il gesto di Paula Gonu. Per questo un portavoce del Royal Australian College of General Practitioners ha parlato col Daily Mail, sconsigliando di mangiare la propria cartilagine.

Ci sono molte cose che i medici raccomandano ai pazienti di fare dopo l’intervento chirurgico, incluso il recupero lento e l’attenta osservanza di tutte le istruzioni fornite loro dopo l’intervento – ha spiegato. Tuttavia, mangiare la propria cartilagine non è certamente uno di questi

Che ne pensate?

