Influencer cinese mangia una vespa viva [VIDEO]

Condividi l'articolo Si chiama Wang Can ed è un influencer cinese con 560mila follower sul social cinese Douyin [l’equivalente del nostro TikTok ndr]. Lo scorso anno è divenuto virale a causa di una bravata che gli è costato il ban immediato dalla piattaforma. Nel suo ultimo video pubblicato lo si vede infatti mangiare una vespa ancora viva cosa che gli causa, ovviamente, un rigonfiamento spropositato e innaturale del viso. Anche se ho un po’ paura, la mangerò comunque – lo si sente dire

Subito dopo aver ingerito l’insetto, l’influencer beve il congee, un porridge di riso, per cercare di ingoiare l’animale, divenendo ogni secondo più gonfio.

Wang Can ha pubblicato una dichiarazione video su Douyin, poco dopo questa bravata e poco prima del suo ban in cui dichiara:

Innanzitutto, voglio ringraziare tutti per il loro supporto. Ora userò questo canale per darvi alcuni aggiornamenti e alcuni video positivi di qualità per tutti. Non ammetterò la sconfitta, non cadrò. A me, Wang Can, non manca il coraggio di ricominciare

Questo non è il primo influencer cinese che compie bravate del genere e divenuto virale. Qualche tempo fa vi abbiamo infatti parlato di Sanqiange, noto anche come Brother Three Thousand, un ragazzo di 35 anni morto 12 ore dopo una challenge realizzata su Douyin, nella quale bevuto almeno sette bottiglie di Baiju, un forte liquore contenente fino al 60% di alcol (qui il video).

Almeno a Wang Can questa bravata non è stata fatale.

