Approfondimenti Noclip: lo spettacolare “museo” di livelli online Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Se siete appassionati di videogiochi, questo sito fa per voi: su Noclip trovate miriadi di livelli liberamente esplorabili tratti da giochi per ogni piattaforma! Date una bella occhiata a questo sito: noclip fornisce un archivio di livelli, o stage o schermate o aree che dir si voglia, tratti da moltissimi giochi per parecchie piattaforme, da titoli vintage a giochi anche recenti. Accedendovi potrete ritrovarvi nel livello che sceglierete, naturalmente vuoto, e girarlo a piacimento. Sono disponibili diverse impostazioni circa la velocità con la quale si muoverà la telecamera onnisciente (guidata da mouse e frecce sulla tastiera), il tempo meteorologico, ecc.. C’è davvero di tutto, da Portal 2 a GTA Vice City con titoli anche poco noti come Pilotwings 64 o Psychonauts.

Sfruttando le possibilità esplorative offerte dal sito vi renderete conto, anche senza dover smanettare con codici ed emulatori, di come i livelli dei giochi di una volta avessero parecchie limitazioni e spesso l’area d’azione (cioè quella “visibile”) occupasse uno spazio davvero limitato. Alleghiamo esempio, tratto da Portal. In copertina ne vedete un altro, preso da Kingdom Hearts.

Purtroppo il sito, per la sua stessa natura di archivio e anche piuttosto completo, è sottoposto a diverse limitazioni. Non funziona da mobile e da pc può impiegare anche parecchio per caricare livelli particolarmente impegnativi, come per esempio la mappa intera di Vice City. Ma anche così è un’esperienza davvero carina, che vi consigliamo.

