Tiziano Ferro e il cameo in Paso Adelante che non ricordate [VIDEO]

Ebbene sì, Paso Adelante trovò un momento anche per il nostro Tizianone

Anno 2005, terza stagione di Paso Adelante. In una scena (che vedete qui) compare un volto familiare, che specialmente gli italiani riconoscono subito. Sì è proprio lui, Tiziano Ferro, che per l’occasione canta una versione in spagnolo di uno dei suoi più grandi successi: Rosso Relativo, che diventa Rojo Relativo.

L’episodio si chiama Marta contro Adela ed è il nono della terza stagione della famosa serie spagnola, da poco di nuovo disponibile su Netflix, e nella scena in questione vediamo, quasi lanciato per caso, il nostro Tizianone che canta facendo da sfondo alle vicende dei ragazzi della serie. Ricordavate questa sequenza?