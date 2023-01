News

Internet

Social Plug Talk: il folle Podcast dove i conduttori fanno Sesso con gli ospiti Avevate mai sentito parlare di un podcast dove gli ospiti fanno sesso con i conduttori? No,neanche noi. Questo è il caso del controversissimo Plug Talk, lo show social che passa dalle parole ai fatti... Di Antonio Pascotto -

Condividi l'articolo Siamo d’accordo che ormai ai giorni nostri se non hai un podcast non sei nessuno. Da Fedez a Logan Paul passando per Joe Rogan e molti altri, quasi tutti i vip possiedono uno spazio dove chiacchierano e parlano del più e del meno con svariati ospiti. Fin qui niente di strano, se non fosse per il Plug Talk! Plug Talk, questo il nome (molto sobrio) di uno dei prodotti social più controversi di sempre. Condotto da Lena The Plug e dal marito Adam22 su Onlyfans, Plug Talk non solo mescola temi piccanti insieme ad ospiti espliciti, ma va ben oltre! Non capita in tutti i podcast infatti che a fine puntata i conduttori facciano sesso con i guest. Come possiamo leggere da quest’intervista, Adam è sicuramente soddisfatto dei risultati ottenuti:

“Io e la mia ragazza sognavamo un podcast in cui avremmo potuto scop*re gli ospiti dopo l’intervista e infine l’abbiamo realizzato. Seguite sempre i vostri sogni!”

Parole sicuramente motivazionali, non lo mettiamo in dubbio. Tra i tanti guest di quest’anno, i due presentatori hanno ospitato anche Maitland Ward (non siamo però sicuri se con lei sono andati in buca), un’ex attrice Disney passata al lato oscuro del cinema per adulti nel 2019. Difficile pensare come molte delle star Disney alla fine siano diventate ribelli, in questo caso però siamo andati un po’ oltre…

Dal fare qualche scatto piccante sui social al diventare la regina dei siti per adulti il passo è corto. Come spiegato anche nel Plug Talk, la scelta intrapresa da Maitland è stata graduale…è passata dall’essere la classica ragazza acqua e sapone al diventare una diva del porno! Di sicuro Lena e il marito gli ospiti se li scelgono bene.

Non ci stupiremmo se fra i prossimi ospiti dovesse manifestarsi una delle pornostar più cercate su PornHub nel 2022: per avere un responso, dovremo attendere le prossime puntate.

In conclusione, fra qualche sveltina dopo la puntata e un po’ di spensieratezza, il Plug Talk ci insegna che anche se la tua è la più folle delle idee… non fallirà mai se c’è qualcuno talmente pazzo da pagare per vederla.