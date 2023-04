News

Cinema John Wick 4 è il film della saga col maggior incasso Con i suoi circa 350 milioni di dollari al botteghino, John Wick 4 è diventato il film della saga con il maggior incasso

Condividi l'articolo John Wick 4, quarto capitolo della saga sul letale assassino interpretato da Keanu Reeves ha concluso l’amatissima saga action diretta da Chad Stahelski (qui la nostra spiegazione del finale). Il film sta ottenendo un gigantesco successo sia di critica che di pubblico avendo ottenuto uno strabiliante 94% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e avendo dominato il box office mondiale nell’ultimo mese. Con i suoi circa 350 milioni di dollari incassati, la pellicola, oltre che più costosa con i suoi 100 milioni di budget, è divenuta la più remunerativa dell’intera saga. Il precedente record apparteneva a John Wick 3 – Parabellum del 2019 che aveva incassato 327 milioni di dollari a fronte di 40 di budget. Stessa identica cifra messa a disposizione 2 anni prima per il secondo capitolo della saga che, tuttavia, aveva incassato “solo” 171 milioni. Il primissimo film invece, datato 2014 aveva guadagnato 75 milioni dl box office mondiale a fronte di 30 milioni di budget. Questo dunque porta gli incassi totali della saga di John Wick a 924 milioni di dollari. Numeri assolutamente roboanti.

La possibilità dunque che la saga possa riaprirsi con un quinto capitolo, visto questo enorme successo, è abbastanza concreta. Il regista Chad Stahelski, parlando con The Hollywood Reporter, aveva aperto a questa possiiblità.

È molto lusinghiero per me il fatto che ne vogliano ancora e non è solo per fare soldi. È legittimo che il pubblico ne voglia di più. Penso che tutti abbiamo bisogno di un po’ di tempo per capire cosa fare dopo. Se Keanu e io, tra qualche mese, ci sediamo di nuovo in un whisky bar in Giappone per dire: “Sì, non ne faremo mai più” va bene, ma se poi all’improvviso diciamo: “Sì, ma io ho avuto un’idea” siamo aperti a ogni possibilità

Il regista ha recentemente parlato anche con Entertainment Weekly per ribadire lo stesso concetto.

Guarda, ad essere onesti al 100%, questi film sono così divertenti, stimolanti, dolorosi e speciali – aveva detto Stahelski. Se chiedi a un regista di Hollywood se vuole dirigere la sua proprietà intellettuale, lavorare sulle sue idee e avere alcuni dei migliori membri del cast di Hollywood, alcuni dei migliori membri della troupe che vogliono lavorare con te perché loro sai che farai qualcosa di speciale, voglio dire, sì, chi non farebbe di tutto per farlo?

e pensi che non sarebbe una buona idea lavorare con Keanu per il resto della tua carriera sei pazzo, lui è pazzesco, ovviamente. Ma il problema è il perché. In questo momento, non ho un perché. Sto cercando di tirare fuori dalla testa questo. Forse tra cinque mesi, Keanu potrebbe essere seduto lì nello stesso bar a dirmi: “Ehi….” Tutto quello che avremmo sempre voluto fare in un film, in un John Wick, l’abbiamo fatto. Per quanto potremmo essere stati bravi nel momento in cui abbiamo girato quel film, quello era il nostro meglio. Ora, si spera, miglioriamo e ci evolviamo, e forse ci sarà un momento in cui ci guarderemo l’un l’altro mentre ci facciamo venire un’idea!

Numeri impressionanti!

