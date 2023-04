News

Cinema Il Signore degli Anelli, Wood parla dei nuovi film Parlando con GQ, Elijah Wood ha commentato i nuovi progetti relativi all'Universo de Il Signore degli Anelli Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Qualche tempo fa Warner Bros ha annunciato la produzione di nuovi film ambientati nell’Universo Narrativo de Il Signore degli Anelli. Non è ancora chiaro se si tratterà di progetti reboot o di film spin-off dell’amatissima saga di Peter Jackson. Tuttavia i fan sono già in fremente attesa di sapere quando potranno tornare a vivere le avventure della Terra di Mezzo e se, sopratutto, i vecchi interpreti torneranno nel cast. Elijah Wood che nella saga ha interpretato Frodo Beggins, ha parlato con GQ di questo progetto, dando la sua personale visione. Sono affascinato e sono emozionato – ha detto. Spero siano buoni. Sono sorpreso, non so perché lo sono, era ovvio che ci sarebbero stati altri film. Ovviamente al centro c’è il desiderio di fare molti soldi. Non è che un gruppo di dirigenti dice: “Facciamo un po’ di bella arte”. E, ripeto, non c’è niente di male, è commercio. Ma la grande arte può venire dal commercio. Quindi queste due cose non si escludono a vicenda.

Tuttavia Il Signore degli Anelli non è uscito da quel posto. La Trilogia è nata dalla passione per questi libri e dal desiderio di vederli realizzati. E spero che alla fine questo sia ciò che porterà avanti tutto anche in questi nuovi film. Spero solo che sia lo stesso fattore motivante alla base, in modo ogni volta che assumono uno sceneggiatore e un regista, lo facciano con la riverenza per il materiale di Tolkien e con l’entusiasmo esplorarlo.

Recentemente Wood, parlando con Extra sul red carpet di Yellowjackets, si era detto anche disponibile a tornare nei panni di Frodo nei futuri nuovi film.

Reboot.. Non so se mi piacerebbe – dice Wood. Ma se realizzassero altri film che coinvolgono Frodo, sarei disposto.

Che ne pensate?

